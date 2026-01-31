Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration im Bonner Hofgarten - Vorläufige Einsatzbilanz der Polizei - Meldung 3

Bonn (ots)

Im Bonner Hofgarten fand am heutigen Samstag (31.01.2026) eine Demonstration ohne Aufzug zu dem Thema "Lage in Syrien" statt (siehe unsere Pressemeldungen vom 29.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6206308 und vom 30.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6207444).

Die Bonner Polizei hatte sich intensiv auf den Einsatz vorbereitet. Sie war mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort, um die Versammlung zu begleiten und zu schützen.

Die Kundgebung begann gegen 13:05 Uhr und endete gegen 18:00 Uhr. In der Spitze fanden sich bis zu 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Veranstaltungsort im Bonner Hofgarten ein.

Die Versammlung verlief ohne nennenswerte Störungen.

Im Bereich des Bonner Zentrums und in der Südstadt kam es insbesondere während der An- und Abreise der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell