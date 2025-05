Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Wuppertal (ots)

Am Freitag, 07.03.2025 (gegen 17:25 Uhr) kam es in einem Supermarkt an der Stresemannstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 47-jähriger Solinger stand an der Kasse und legte seine Waren auf das Kassenband. Zwei hinter dem Mann befindliche Personen (eine Frau und ein Mann) sprachen ihn an, dass er weitere Waren aus seinem Rucksack auf das Band legen solle. Nach der Ansprache flüchtete der Tatverdächtige. Der Mann und die Frau folgten ihm und hielten den Solinger hinter dem Kassenbereich an. Bei der anschließenden Rangelei soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und Stichbewegungen in Richtung der beiden Personen gemacht haben. Er verletzte die Zeugen nicht und konnte weiter zu Fuß flüchten. Im nahe gelegenen Fuchsweg trafen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen an und stellten mutmaßliches Diebesgut sicher. Anschließend nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Die Polizei bittet die beiden Zeugen, die durch den Tatverdächtigen angegriffen wurden, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell