Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wachtberg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wachtberg am Montag (02.02.2026) hat das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Im Tatzeitraum von 13:30 Uhr bis 20:45 Uhr verschafften sich Einbrecher durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu dem Haus auf der Villiper Hauptstraße im Wachtberger Ortsteil Villip. Die Wohnräume durchsuchten die Täter anschließend nach Wertgegenständen. Sie entwendeten schließlich Schmuck und entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen rund um den Tatort werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

