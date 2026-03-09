Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Einbrüche und Einbruchsversuche, Widerstand, Diebstahl, Brände

Aalen (ots)

Backnang: Unfall

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 88-jährige Citroen-Fahrerin die Weissacher Straße. Als das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste, verwechselte die 88-Jährige das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge touchierte die Citroen-Fahrerin mit ihrem Auto eine Laterne und das Heck eines Opels, bis sie am Kreisverkehr zum Stillstand kam. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zudem verletzte sich die Mitfahrerin der 88-Jährigen leicht am Arm.

Backnang: Einbruch

In der Zeit von Samstag, 28.02. bis Sonntag, 08.03. drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Gebäude im Weidenweg ein. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Zum entstandenen Sachschaden kann noch nichts gesagt werden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Backnang: Einbruch in Firma

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom Freitag, 01:00 Uhr bis Samstag 00:50 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Firma in der Wilhelmstraße. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Fellbach: Brand auf Schulgelände

Am Sonntag, gegen 19:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in die Thomas-Mann-Straße gerufen. Unbekannte Täter hatten im Bereich der Mülltonnen im dortigen Unterstand einen Karton entzündet. Das Feuer griff daraufhin auf daneben stehende Papiermülltonnen über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. An den Mülltonnen und am Unterstand wurde durch das Feuer ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro verursacht. Ein 65-jähriger Mann kam leicht verletzt mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Fellbach war mit 5 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Optikergeschäft

Über das vergangene Wochenende versuchten unbekannte Täter in ein Optikergeschäft in der Bahnhofstraße einzudringen. Nachdem nach Hebelversuchen die Tür standhielt, gaben die Unbekannten auf und flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 41798.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Kindergarten in der Schubertstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude, hinterließen beim Einbruchsversuch aber Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Weinstadt: Diebe auf frischer Tat ertappt

Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Männer, wie sie über den Zaun des Wertstoffhofes in der Großheppacher Straße stiegen. Die beiden Männer im Alter von 30 und 52 Jahren konnten von der hinzugerufenen Streife festgenommen werden. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr wurde in der Brucknerstraße ein geparkter Mini von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch und Sonntag versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Teckstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude, verursachten aber beim Einbruchsversuch ca. 700 Euro Schaden an der Terrassentüre. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: E-Scooter gestohlen

Am Samstag in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 19:40 Uhr wurde ein E-Scooter, der bei den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Am Elektroroller vom Hersteller Xiaomi waren die Versicherungskennzeichen 970-VHB angebracht. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07195 6940 Zeugenhinweise entgegen.

Winnenden: Altglascontainer in Brand gesteckt

In der Nacht auf Montag gegen 2:20 Uhr steckte ein bisher unbekannter Täter in der Max-Eyth-Straße einen Altglascontainer in Brand. Das Feuer griff auf zwei weitere daneben stehende Altglascontainer über. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden kam vor Ort und löschte den Brand, der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:50 Uhr im Rehhaldenweg einen geparkten Skoda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Polizisten angegriffen und beleidigt

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr verletzte ein 31 Jahre alter Mann mehrere Polizeibeamte. Bei dem Mann, der als Zeuge eines Diebstahls in der Uhlandstraße in Betracht kam, sollten die Personalien festgestellt werden. Dies verweigerte der Mann, weshalb er zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei leistete er massiven Widerstand und verletzte dabei insgesamt drei Beamte. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizisten fortlaufend. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell