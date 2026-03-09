Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl, Körperverletzungen, Sachbeschädigung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Diesel entwendet

Ein Dieb pumpte zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 04 Uhr etwa 500 Liter Dieseltreibstoff aus einem geparkten Lkw auf dem Parkplatz Reußenberg in Richtung Heilbronn ab. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Zeugenhinweise.

Gaildorf: Körperverletzung bei Fußballspiel

Am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es während einem Fußballspiel in Gaildorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen des Spiels wurde ein 21-jähriger Spieler von mehreren bislang unbekannten Zuschauern angegangen und getreten. Das Spiel wurde in der Folge abgebrochen. Anschließend warf ein 21-jähriger Mann dem 21-jährigen Spieler eine Glasflasche an den Hinterkopf, sodass dieser verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Stimpfach: Moped vs. Lkw

Am Freitag gegen 16:50 Uhr verstieß ein 15-jähriger Mofafahrer gegen die Vorfahrt und kollidierte in der Folge im Kreuzungsbereich der Kirchgasse zur Gerbertshofer Straße mit einem 48-jährigen Lkw-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden der 15-Jährige sowie sein 15-jähriger Beifahrer leicht verletzt, weshalb beide im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Crailsheim: Körperverletzung und Widerstand

In einer Bar in der Michael-Rauck-Straße kam es am Samstag gegen 0:20 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein 45-Jähriger sowohl Körperverletzung als auch Widerstand leistete. Der Betreiber der Bar verwies den Mann mehrfach des Lokals, woraufhin der 45-Jährige aggressiv wurde und den Betreiber angriff, wobei dieser verletzt wurde. Gäste der Bar alarmierten daraufhin die Polizei, die den Mann in Gewahrsam nahm. Während der Fahrt zum Polizeirevier leistete der Mann Widerstand und trat gezielt in Richtung einer Beamtin. Der 45-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Am Parkplatz des Busbahnhofes in der Worthingtonstraße wurde am Samstag zwischen 20 Uhr und 22:20 Uhr ein geparkter Pkw der Marke Mercedes durch einen Unbekannten zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Mögliche Zeugen, welche in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen hatten, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

