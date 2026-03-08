Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung

Aalen (ots)

Crailsheim: Körperverletzung zwischen Autofahrer und Fußgänger

Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr befand sich eine kleine Personengruppe in der Wilhelmstraße und ging in Richtung Karlstraße. Als die Gruppe gerade die Ludwigstraße überquerte, wollte ein PKW Audi von der Wilhelmstraße in die Ludwigstraße abbiegen und musste wegen den Fußgängern warten. Die Fahrerin des PKW Audi beleidigte die Fußgänger aus unbekanntem Anlass und schließlich stiegen sie und sein männlicher Mitfahrer aus dem Auto aus. Beide schlugen auf einen der Fußgänger ein, so dass dieser leicht verletzt wurde. Im Anschluss wurde ein weiterer Mann aus der Personengruppe von der Fahrerin geschlagen und ebenfalls leicht verletzt. Nachdem die Parteien von unbeteiligten Passanten getrennt wurden, flüchteten die Täter mit ihrem Auto. Einer der unbeteiligten Passanten soll ein Video von dem Streit gemacht haben. Die Polizei bittet insbesondere diesen Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell