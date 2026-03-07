Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 07.03.2026

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Brand -

Am Samstag gegen 13:15 Uhr kam es aufgrund eines brennenden Aschenbechers zu einem Kleinbrand auf einer Terrasse in der Crailsheimer Straße. Der brennende Aschenbecher entzündete einen Karton welcher die Terrasse sowie die Fassade des Mehrfamilienhauses beschädigte. Das Feuer wurde durch einen aufmerksamen Nachbar entdeckt und bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr weitestgehend gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell