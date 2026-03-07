Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Backnang: 2. Folgemeldung zu "Mann mit Messer verletzt" - Tatverdächtiger in Haft

Aalen (ots)

Der 25-Jährige, der im Verdacht steht, am Freitag in einer Moschee einen Mann mit einem Messer angegriffen zu haben, wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Ludwigsburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 25-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anbei die beiden ursprünglichen Meldungen zum besseren Verständnis:

Backnang: Folgemeldung zu "Mann mit Messer verletzt " - Tatverdächtiger in Haft

Am Freitag gegen 13:15 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in einer Moschee in der Wilhelmstraße von einem zunächst unbekannten Mann mit einem Messer verletzt (siehe Ursprungsmeldung). Nach Veröffentlichung der Pressemeldung mit Personenbeschreibung des Tatverdächtigen meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Diesem war in der S-Bahn von Backnang nach Stuttgart ein Mann aufgefallen, der exakt auf die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen passte. Der Tatverdächtige konnte dank der Hinweise des Zeugen kurz nach 15:30 Uhr in der Nähe des Schloßplatzes in Stuttgart durch Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 25-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Zur Motivation des Tatverdächtigen können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Der 25-Jährige soll am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Geschädigte wurde nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich leicht verletzt und mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Backnang: Mann mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr verletzte ein Mann einen 24-jährigen Mann in einer Moschee in der Wilhelmstraße mit einem Messer. Der Angreifer flüchtete. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter, welcher etwa 175cm groß war, eine schwarz-weiße Jacke, sowie einen dunklen Jogginganzug trug und lockige Haare hatte unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen. Der 24-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell