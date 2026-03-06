Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Backnang: Folgemeldung zu "Mann mit Messer verletzt" - Tatverdächtiger festgenommen

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 13:15 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in einer Moschee in der Wilhelmstraße von einem zunächst unbekannten Mann mit einem Messer verletzt (siehe Ursprungsmeldung). Nach Veröffentlichung der Pressemeldung mit Personenbeschreibung des Tatverdächtigen meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Diesem war in der S-Bahn von Backnang nach Stuttgart ein Mann aufgefallen, der exakt auf die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen passte. Der Tatverdächtige konnte dank der Hinweise des Zeugen kurz nach 15:30 Uhr in der Nähe des Schloßplatzes in Stuttgart durch Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 25-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Zur Motivation des Tatverdächtigen können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll zwischen dem Tatverdächtigen und dem Geschädigten zumindest eine flüchtige Bekanntschaft bestehen. Der 25-Jährige soll am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Geschädigte wurde nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich leicht verletzt und mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 14:50 Uhr:

Backnang: Mann mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr verletzte ein Mann einen 24-jährigen Mann in einer Moschee in der Wilhelmstraße mit einem Messer. Der Angreifer flüchtete. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter, welcher etwa 175cm groß war, eine schwarz-weiße Jacke, sowie einen dunklen Jogginganzug trug und lockige Haare hatte unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen. Der 24-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

