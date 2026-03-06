PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Backnang
Auenwald
Sinsheim: Zwei Tatverdächtige Drogendealer in Haft

Aalen (ots)

Im Rahmen umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen gerieten vier Männer im Alter zwischen 25 und 51 Jahren in den Verdacht, in einer Gaststätte in Backnang mit Betäubungsmitteln zu handeln. Am Mittwochabend wurden sowohl die Räumlichkeiten der Gaststätte, als auch die Wohnungen der Tatverdächtigen in Backnang, Auenwald und Sinsheim mit Unterstützung von Spezialkräften durchsucht. Hierbei wurden Marihuana und Kokain in nicht geringer Menge sowie ein fünfstelliger Bargeldbetrag und weitere Beweismittel aufgefunden. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger mit türkischer Staatsangehörigkeit sowie ein 51 Jahre alter Tatverdächtiger mit polnischer Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug, die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die anderen beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen, sie erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.

