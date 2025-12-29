PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizeiinspektion Emsland
Grafschaft Bentheim - Sicher und respektvoll ins neue Jahr - Polizei appelliert zum Jahreswechsel an Verantwortung und Rücksichtnahme

Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Der Jahreswechsel ist für viele Menschen im Emsland und in der Grafschaft Bentheim ein besonderer Moment, an dem das alte Jahr verabschiedet und das neue begrüßt wird. Damit dieser Übergang für alle Bürgerinnen und Bürger sicher und friedlich verläuft, appelliert die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim an die Bevölkerung, den Silvesterabend verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll zu gestalten.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Umgang mit Feuerwerkskörpern, die bereits ab Montag in vielen Geschäften zum Verkauf stehen. Jedes Jahr kommt es rund um den Jahreswechsel zu Unfällen, Verletzungen und Bränden, die häufig vermeidbar wären. Gezündet werden dürfen Silvesterfeuerwerkskörper ausschließlich am 31. Dezember 2025 und am 1. Januar 2026. Das Abbrennen von Feuerwerk ist in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten. Darüber hinaus weist die Polizei darauf hin, dass ausschließlich zugelassene pyrotechnische Gegenstände verwendet werden dürfen. Vom Abbrennen von Feuerwerk unter Alkoholeinfluss wird dringend abgeraten.

Gleichzeitig bittet die Polizei um Rücksicht gegenüber den Einsatzkräften aller Blaulichtorganisationen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind auch in der Silvesternacht rund um die Uhr im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen. Freie Rettungswege, das Durchlassen von Einsatzfahrzeugen sowie ein respektvoller Umgang mit den Einsatzkräften tragen entscheidend dazu bei, dass Hilfe schnell und sicher ankommt. Behinderungen, Störungen oder gar Angriffe auf Einsatzkräfte gefährden Menschenleben und werden konsequent verfolgt. Darüber hinaus appelliert die Polizei an einen maßvollen Umgang mit Feuerwerk im Sinne der Mitmenschen. Kinder, ältere Menschen, Haustiere sowie Menschen, die sensibel auf laute Geräusche reagieren, erleben die Silvesternacht häufig als besonders belastend. Rücksichtnahme und Umsicht tragen dazu bei, dass der Jahreswechsel für alle möglichst friedlich verläuft.

Die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, betont:

"Der Jahreswechsel ist für viele Menschen ein Anlass zum Feiern und zum gemeinsamen Innehalten. Damit alle sicher ins neue Jahr starten können, braucht es Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein. Wer Feuerwerk zündet, sollte dabei nicht nur an sich selbst denken, sondern auch an andere - insbesondere an die Einsatzkräfte, die in dieser Nacht für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz sind. Mein herzlicher Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern im Emsland und in der Grafschaft Bentheim für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr."

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen friedlichen, sicheren Jahreswechsel sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

