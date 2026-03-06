Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen. Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Waldmühleweg einen geparkten Pkw vom Hersteller General Motors und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Kaisersbach: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines silbernen VW die L 1120 vom Ebnisee in Richtung Kaisersbach und kam hierbei in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er den Audi eines entgegenkommenden 58 Jahre alten Autofahrers streifte. Der Schaden am Audi wird auf 3000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Ein 27-jähriger Ford-Fahrer wollte am Donnerstagmorgen gegen 7:35 Uhr vom Areal einer Tankstelle auf die Heilbronner Straße einfahren und übersah hierbei einen 69 Jahre alten BMW-Fahrer, der die Heilbronner Straße befuhr. Bei der Kollision verletzte sich der BMW-Fahrer leicht, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Schorndorf-Haubersbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag gegen 16 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker die Wieslauftalstraße in Richtung Rudersberg und streifte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Der Schaden am Renault wird auf 1200 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Murrhardt: Unfall im Begegnungsverkehr

In der Trailhofstraße geriet am Donnerstag gegen 19.15 Uhr eine 43-jährige VW-Fahrerin zu weit nach links. In der Folge streifte sie einen entgegenkommenden NMW, der von einer 73-Jährigen gelenkt wurde. Beide Damen blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 12000 Euro geschätzt.

Kernen: Unfall im Kreisverkehr

Am Kreisverkehr Kirchstraße/Klostertraße ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall, bei sich ein Radfahrer zumindest leicht verletzte. Ein 57-jähriger Renault-Fahrer fuhr gegen 14 Uhr in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den bereits dort fahrenden 61-jährigen Rennradfahrer, sodass es zum Unfall kam. Dieser trug vorbildlich einen Fahrradhelm. Die Polizei rät zum Tragen von Fahrradhelmen. Diese können Kopfverletzungen verhindern oder zumindest minimieren. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 4500 Euro.

Fellbach-Oeffingen: Unfall am Fußgängerüberweg

Ein 65 Jahre alter Autofahrer übersah am Donnerstag gegen 12.40 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Hauptstraße einen 9-Jährigen. Der Junge überquerte den Überweg mit seinem Cityroller und wurde hierbei von dem 65-Jährigen erfasst. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

