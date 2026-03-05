PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch gegen 14.10 Uhr befuhr ein 24-jähriger Lenker eines Ford S-Max die B29 und verließ diese an der Anschlussstelle Affalterried. Von dort wollte er nach links in Richtung Affalterried abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden 21-jährigen VW-lenker, der seinerseits nach links auf die B29 abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Riesbürg: Wohnungseinbruch

Am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 22:30 Uhr drang ein Dieb in ein Haus in der Hauffstraße ein, indem er die Terrassentür aufhebelte. Aus der Wohnung wurde anschließend eine versilberte Dose sowie ein Silberbesteck entwendet. Anschließend verließ der oder die Einbrecher das Wohngebäude durch die Haustür. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 / 96020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

