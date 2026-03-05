POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle
Aalen (ots)
Ellwangen: Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern
Am Mittwoch übersah eine 16-jährige Fahrradfahrerin gegen 17:15 Uhr beim Befahren eines Kreisverkehrs in der Daimlerstraße / Gerhart-Hauptmann-Straße eine dort fahrende 34-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich die 16-Jährige leichte Verletzungen zuzog.
Rosenberg: Mit Gartenmauer kollidiert
Ein 25-jähriger Cupra-Fahrer geriet am Mittwoch, gegen 14:10 Uhr, nach rechts von der Straße Betzenhof ab und kollidierte mit einer dortigen Gartenmauer. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von über 4000 Euro.
Spraitbach: Unfall beim Abbiegen
Am Mittwoch gegen 12:40 Uhr wollte ein 39-jähriger Renault-Fahrer von der Gschwender Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Audi einer 36-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrer verletzt.
