PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am Mittwoch übersah eine 16-jährige Fahrradfahrerin gegen 17:15 Uhr beim Befahren eines Kreisverkehrs in der Daimlerstraße / Gerhart-Hauptmann-Straße eine dort fahrende 34-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich die 16-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Rosenberg: Mit Gartenmauer kollidiert

Ein 25-jähriger Cupra-Fahrer geriet am Mittwoch, gegen 14:10 Uhr, nach rechts von der Straße Betzenhof ab und kollidierte mit einer dortigen Gartenmauer. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von über 4000 Euro.

Spraitbach: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch gegen 12:40 Uhr wollte ein 39-jähriger Renault-Fahrer von der Gschwender Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Audi einer 36-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrer verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 08:01

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht Ein Verkehrsteilnehmer beschädigt am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 12 Uhr einen geparkten Toyota in der Tiefgarage am Schweinemarktplatz. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:25

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Kompletträdern - Unfallflucht

    Aalen (ots) - Ellwangen: Diebstahl von Kompletträdern Zwischen Dienstagabend, 19.20 Uhr und Mittwochmorgen, 6:35 Uhr, wurden auf einem Firmengelände in der Veit-Hirschmann-Straße drei Mercedes Benz GLS auf Pflastersteine aufgebockt und anschließend an allen Fahrzeugen die vier Reifen abmontiert und entwendet. Zuvor wurden die verwendeten Pflastersteine aus der Hoffläche eines Nachbargrundstückes ausgebaut. Zudem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren