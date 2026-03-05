Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung in Asylunterkunft - Verkehrsunfälle - Brand - Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Winterbach: Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr verständigten Bewohner der Asylunterkunft in der Fabrikstraße die Polizei, da es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Bewohner der Unterkunft und einer Frau gekommen sei, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, konnte ein 28-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren sowohl der 28-jährige Tatverdächtige, als auch die Frau deutlich alkoholisiert und gerieten in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige die Frau körperlich angegangen sein und hierbei auch ein Messer in der Hand gehabt haben. Die Auseinandersetzung wurde von anderen Bewohnern der Unterkunft bemerkt, die anschließend den Mann überwältigten und ihm das Messer abnahmen.

Die Frau ist nicht Bewohnerin der Unterkunft, der Tatverdächtige und die Frau waren sich aber nach derzeitigem Ermittlungsstand bereits vor der Tat bekannt. Die Geschädigte wurde beim Angriff lediglich leicht verletzt.

Der 28-Jährige wurde am Mittwoch nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, den Tatverdächtigen erwartet eine Strafanzeige.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht auf der B14 gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 13:15 Uhr die B14 in Richtung Winnenden. Im Bereich Korber Höhe wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah den KIA eines 56 Jahre alten Autofahrers, der eine Vollbremsung durchführen musste, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Anschließend prallte der KIA gegen die Leitplanke. An diesem entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt weiter. Dieser soll mit einem Dodge RAM unterwegs gewesen sein. Hinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 39 Jahre alte Citroen-Fahrerin übersah am Mittwoch gegen 19:25 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Schorndorfer Straße / Großheppacher Straße das Moped einer 15-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand und verursachte eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 15-Jährige und ihre ebenfalls 15-jährige Mitfahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt, der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Max-Eyth-Straße einen geparkten Toyota und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Toyota wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Brand in Entsorgungsbetrieb

Am Mittwochabend rückten gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei zu einem Entsorgungsbetrieb in den Kuchengrund aus. Dort brannte ein etwa 10x2 Meter großer Haufen Altpapier. Die Ursache ist bislang unbekannt. Ob Sachschaden entstand bedarf noch der Klärung die Feuerwehren aus Backnang und Heiningen waren mit 35 Kräften und sieben Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Verletzte gab es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Backnang: Wohnungseinbruch

Ein 30-Jähriger brach am Mittwochabend über eine Balkontüre in eine Wohnung in der Straße Untere Au ein. Die verständigte Polizei konnte den Einbrecher noch vor Ort antreffen und gegen 23.40 Uhr vorläufig festnehmen. Hiergegen wehrte sich der Mann und leistete Widerstand. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Den 30-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Kernen: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 52-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mit ihrem Mercedes die Fellbacher Straße. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet sie auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einer 49-jährigen Fiat-Fahrerin zusammenstieß. Es entstand Sachschaden von rund 17000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Unfallflucht

In der Hertzstraße wurde im Verlauf des Mittwochs ein Smart beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen genommen.

Fellbach: Seitlicher Zusammenstoß

Eine 71-jährige BMW-Fahrerin sowie ein 53-jähriger Opel-Fahrer befuhren am Mittwoch gegen 13.10 Uhr nebeneinander die Abbiegespuren der Schorndorfer Straße, die in Richtung der B14 führen. Hierbei stießen die beiden seitlich zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/57720 bei der Polizei zu melden.

