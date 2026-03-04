PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - 23-Jährigen belästigt - Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Am Samstag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr wurde ein Opel Corsa, der in der Erhardstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr kam der Verkehr auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Verteiler Iggingen ins Stocken, nachdem in der Gegenrichtung ein Krankenwagen mit Sondersignalen fuhr. Ein 80-jähriger Lenker eines Mercedes wollte sein Fahrzeug ebenfalls abbremsen, verwechselte jedoch das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr auf einen davor abbremsenden VW auf. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker sowie eine Beifahrerin im Mercedes verletzt. Die beiden Insassen im Mercedes mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Mittwoch wurde die Polizei aufgrund eines herumschreienden 35-jährigen Mannes in die Gartenstraße gerufen. Zuvor hatte der Mann seine Nachbarin körperlich angegangen und beleidigt.

Als die Streife gegen 3:15 Uhr an der Wohnanschrift des 35-Jährigen eintraf, konnte dieser stark alkoholisiert und schreiend im Hausflur vor seiner Wohnungstür liegend angetroffen werden. Als die Beamten den Mann aus dem Haus führen wollten, leistete er erheblichen Widerstand und verhielt sich zunehmend aggressiv. Er versuchte sich aus den Haltegriffen der Polizei zu befreien und beleidigte diese massiv. Aufgrund der Gesamtumstände, insbesondere der erheblichen Alkoholisierung, der Aggressivität sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 14:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schelmenstraße einen dort geparkten Seat. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neresheim: PKW beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Dienstag zwischen 15:25 Uhr und 16 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW, welcher auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: 23-Jährigen belästigt

Am Dienstag soll ein 23-Jähriger in der Katzenbachstraße gegen 23:15 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Bahnhof von einem bislang unbekannten Mann verfolgt und unsittlich angefasst worden sein. Als sich der 23-Jährige dagegen wehrte, soll der Unbekannte dem 23-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Durch den Schlag erlitt der Mann mehrere Platzwunden und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: PKW am Straßenrand beschädigt

Vermutlich beim Parken wurde am Dienstag zwischen 9:30 Uhr und 11 Uhr ein Jaguar in der Schellingstraße beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Neunheim: Schaden festgestellt - Verursacher flüchtig

Gegen 12 Uhr parkte ein 21-Jähriger seinen BMW auf einem Parkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße. Als er gegen 13 Uhr mit seinem PKW an seine Wohnanschrift fuhr, stellte er zuhause einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Anhand der Lackantragungen handelt es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um einen weißen oder silbernen PKW. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

