Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Farbschmiererei

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein Volvo, der am Dienstag zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Kindenparkplatz eines Supermarktes in der Einhornstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Neresheim/Elchingen: Farbschmiererei

Am Samstag gegen 16:00 Uhr wurde ein Verteilerkasten an der Kreuzung Neresheimer Straße/Fuchsgasse mit pinker Farbe besprüht. Bei der Verursacherin soll es sich um eine schwarz gekleidete Frau zwischen 20 und 25 Jahren mit dunklen, langen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, gehandelt haben. Sie soll mit einem Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen AA-KS unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein blauer Ford, der am Montag zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr auf einem Discounterparkplatz im Osteren abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07366 96660.

