Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Neue Grenzkontrolle für Drittstaatsangehörige am Flughafen Erfurt-Weimar

Einführung des Europäischen Entry-Exit-Systems hat begonnen

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Ohne kalendarischen Aberglauben wurde der Beginn des sogenannten Europäischen Entry-Exit-Systems (EES) für den Flughafen Erfurt-Weimar für Freitag, den 13. Februar 2026, datiert. Seitdem findet für Drittstaatsangehörige die Ein- und Ausreise in die Europäische Union am Flughafen Erfurt-Weimar über ein angepasstes Verfahren statt. Der gesamte Prozess des Grenzübertritts wird zunehmend digitaler. Unter anderem werden Lichtbilder und Fingerabdruck sowie die Ein- und Ausreisedaten digital erfasst. Am zurückliegenden Freitagabend kam das neue Prozedere erstmalig bei einem Antalya-Flug zum Tragen.

Für Passagiere aus der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz ergeben sich keine Änderungen.

Reisende, die bisher Stempel in den Dokumenten gesammelt haben, müssen von diesen analogen Zeitzeugen des Grenzübertritts Abschied nehmen. Die bisher bekannte Stempelung der Dokumente entfällt.

Das EES ist Teil der Smart-Borders-Agenda der Europäischen Union und soll die Außengrenzen des Schengen-Raums durch eine moderne, interoperable IT-Lösung stärken. Neben einer besseren, biometriegestützten Identifizierung von Personen ermöglicht das System eine genauere Erfassung der Aufenthaltsdauer und leistet einen Beitrag zur Bekämpfung von Kriminalität und irregulärer Migration.

Ziel ist es, Grenzkontrollen effizienter, sicherer und europaweit einheitlich zu gestalten.

Die Bundespolizei arbeitet eng mit den Prozesspartnern zusammen, um Passagieren einen reibungslosen Übergang und ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Fluggäste sind angehalten, sich vor ihrer Reise über das neue Verfahren zu informieren.

Weitere Informationen über das Entry-Exit-System sowie die neuen Abläufe für Reisende sind auf der Website der Bundespolizei unter https://bundespolizei.de/travel abrufbar.

