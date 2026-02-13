Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebe im Hauptbahnhof gestellt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Vermutlich als Geschenk zum anstehenden Valentinstag sollte Diebesgut aus einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes dienen. Ein 35-Jähriger entwendete am Donnerstagabend ein Bauchnabelpiercing im Wert von circa 10 Euro. Bei seiner Tat wurde er beobachtet.

Ähnlich erging es einer 47-jährigen Frau, die sich an Kosmetikartikeln bediente, ohne dafür an der Kasse zu zahlen.

In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen durch die Bundespolizei im Hauptbahnhof ausfindig gemacht und das Diebesgut sichergestellt werden.

Beide Deutsche erhielten Anzeigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell