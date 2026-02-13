PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fallender Koffer verletzt Bahnreisende

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zu einer nicht ganz alltäglichen Körperverletzung wurde eine Streife der Bundespolizei am Donnerstagnachmittag im Erfurter Hauptbahnhof gerufen.

Aus einem einfahrenden Flixtrain meldete sich eine Reisende, die durch einen aus der Gepäckablage heruntergefallenen Kleinkoffer getroffen wurde. Sie klagte über leichte Schmerzen und zudem wurde ihre Brille beschädigt.

Der Trolley konnte ihrem 46-Jährigen Platznachbarn zugeordnet werden. Der Deutsche gab an, den Koffer sicher in der Ablage verstaut zu haben. Mutmaßlich beim Überfahren einer Bahnweiche fiel das Gepäckstück auf die Frau.

Beide Personen konnte ihre jeweiligen Reisen nach einem Datenaustausch fortsetzen. Die Bundespolizei hat die Sachbeschädigung der Brille sowie die fahrlässige Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

