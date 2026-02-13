PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fundsache mit Beigeschmack

Rudolstadt-Schwarza, Rudolstadt-Schwarza Bahnhof (ots)

Gefahrenabwehrend musste eine Streife der Bundespolizei am Donnerstagabend am Bahnhaltepunkt Rudolstadt-Schwarza tätig werden.

Das Personal eines Bahnunternehmens informierte die Bundespolizei darüber, dass sich in einem Regionalzug ein zurückgelassener Rucksack befindet.

Nachdem dessen Ungefährlichkeit festgestellt worden ist, konnte die Streife das Gepäckstück durchsuchen, um mögliche Hinweise auf den Eigentümer zu erhalten. Der Inhalt ließ keine Rückschlüsse ableiten, wem der Rucksack gehören könnte. Jedoch fanden die Beamten darin einige Gramm Marihuana in einem Plastiktütchen.

Der Rucksack ging als Fundsache an die Bahn über und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Der gestrige Rucksackfund zeigt einmal mehr, wie leicht und schnell Reisende ihre persönlichen Sachen in Zügen vergessen. Diebe freuen sich über solche günstigen Tatgelegenheiten. Auf der anderen Seite steht jedoch auch die Möglichkeit, dass zurückgelassene Gepäckstücke in Bahnen und Bahnhöfen zumeist auch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen auslösen. Diese Folgen für andere Reisende und Bahnunternehmen sind meist Sperrungen und Verzögerungen im Betriebsablauf. Das muss nicht sein. Geben Sie stets Acht auf Ihre mitgeführten Sachen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 14:23

    BPOLI EF: Diebe im Hauptbahnhof gestellt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Vermutlich als Geschenk zum anstehenden Valentinstag sollte Diebesgut aus einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes dienen. Ein 35-Jähriger entwendete am Donnerstagabend ein Bauchnabelpiercing im Wert von circa 10 Euro. Bei seiner Tat wurde er beobachtet. Ähnlich erging es einer 47-jährigen Frau, die sich an Kosmetikartikeln bediente, ohne dafür an der Kasse zu zahlen. In beiden ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 14:22

    BPOLI EF: Fallender Koffer verletzt Bahnreisende

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Zu einer nicht ganz alltäglichen Körperverletzung wurde eine Streife der Bundespolizei am Donnerstagnachmittag im Erfurter Hauptbahnhof gerufen. Aus einem einfahrenden Flixtrain meldete sich eine Reisende, die durch einen aus der Gepäckablage heruntergefallenen Kleinkoffer getroffen wurde. Sie klagte über leichte Schmerzen und zudem wurde ihre Brille beschädigt. Der Trolley konnte ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 14:53

    BPOLI EF: Reisende in Zug bestohlen - Tatverdächtiger identifiziert

    Jena, Jena-Paradies Bahnhof (ots) - Eine 28-jährige Frau meldete sich am Mittwoch bei der Bundespolizei und gab an, dass ihr in einer Bahn auf dem Abschnitt zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Jena-Paradies ein Rucksack und eine Tasche gestohlen worden sei. Über die Sichtung des Videomaterials des Haltepunktes konnte ein Verdächtiger ausfindig gemacht werden, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren