Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnhofstunnel in Unterwellenborn verunstaltet

Unterwellenborn, Unterwellenborn Bahnhof (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit haben Bundespolizisten am Samstagnachmittag Farbschmierereien im Bahnhof in Unterwellenborn festgestellt.

Mit Farbspray und Permanentmarkern wurden im Bahnhofstunnel Schriftzüge auf einer Fläche von circa 20 Quadratmetern angebracht. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf eine Summe von etwa 1500 Euro.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die Bundespolizei ermittelt gegen unbekannte Täterschaft wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

