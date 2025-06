Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Verkehrsunfall

Leinefelde (ots)

Am Dienstag ereignete sich kurz nach 18 Uhr auf der Bundesstraße 247 im Eichsfeldkreis ein schwerer Verkehrsunfall. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 60 Jahre alte Autofahrerin Ortsumfahrung Leinefelde, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Auto eines 72-jährigen Mannes kollidierte. Die 60-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Der 72-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Unfallstelle kam ein Gutachter zum Einsatz. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf insgesamt etwa 100.000 Euro.

