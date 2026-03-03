Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Aufgefahren

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Montag um 13.30 Uhr befuhr ein PKW-Lenker die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Er verringerte seine Fahrt und bog nach rechts in die dortige Kleingartenanlage ab. Ein nachfolgender 26-jähriger Lenker eines Ford Kuga erkannte dies und bremste sein Fahrzeug ab. Ein wiederum dahinterfahrender 26-jähriger Lenker eines Fiat Ducato erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Ford auf. Unmittelbar danach fuhr ein 58-jähriger Fahrer eines VW Passat auf den Ducato auf. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 65.000 Euro entstand, wurden alle drei PKW-Lenker leicht verletzt. Der 26-jährige Lenker des Ford musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Zur Reinigung der Fahrbahn musste ein sogenanntes Ölmobil angefordert werden.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 5:25 Uhr und 12:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Karlstraße ein dort geparkter Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen/Unterkochen: Pkw beschädigt

In einer Tiefgarage am Rathausplatz wurde am Montag, gegen 10 Uhr, ein Seat beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte diesen vermutlich beim Einparken und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell