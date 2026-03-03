POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle
Aalen (ots)
Crailsheim: Diebstahl aus Pkw
Am Montag zwischen 15 Uhr und 15:15 Uhr entwendete ein Dieb den Innenspiegel eines unverschlossen auf einem Parkplatz am Postplatz geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Dieb von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.
Frankenhardt: Treibstoff entwendet
Ein Dieb entwendete zwischen Samstag 08 Uhr und Montag 15:15 Uhr etwa 200 Liter Dieseltreibstoff aus einem geparkten Bagger in einem Waldstück bei Frankenhardt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Dieseldieb.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell