Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Am Montag zwischen 15 Uhr und 15:15 Uhr entwendete ein Dieb den Innenspiegel eines unverschlossen auf einem Parkplatz am Postplatz geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Dieb von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Frankenhardt: Treibstoff entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Samstag 08 Uhr und Montag 15:15 Uhr etwa 200 Liter Dieseltreibstoff aus einem geparkten Bagger in einem Waldstück bei Frankenhardt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Dieseldieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell