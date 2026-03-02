Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ohne Beute geflüchtet

Aalen (ots)

Aalen: Ohne Beute geflüchtet

Am Montagmorgen gegen 9:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Schmuckgeschäft in der Gmünder Straße und ließ sich dort verschiedene Schmuckstücke zeigen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich auch ein Ehepaar in dem Geschäft auf, welches dort beraten wurde. Der Mann verließ anschließend das Geschäft und kehrte etwa 30 Minuten später zurück. Er ließ sich wiederum diversen Schmuck vorzeigen, bedrohte dann aber die 59-Jährige Verkäuferin und forderte sie auf, den gesamten Schmuck in eine Tasche zu packen. Nachdem eine weitere Kundin das Ladengeschäft betrat, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Gmünder Torplatz. Der etwa 45-Jahre alte Mann war ca. 1,70 - 1,80 Meter groß, schlank, adrett gekleidet mit schicken Schuhen und einem grauen Mantel. Zudem trug er eine auffällige graue längere Strickmütze (Stil: "Reggae") und eine weiße FFP2-Maske. Der Mann sprach akzentfreies deutsch. Die Kriminalpolizei Aalen bittet Personen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können oder etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden. Insbesondere wird das Ehepaar, welches sich gegen 9:45 Uhr in dem Ladengeschäft aufhielt, gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell