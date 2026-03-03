Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Winnenden: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 78-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 10:15 Uhr die L 1140 zwischen Winnenden und Schwaikheim und kam hierbei auf die Gegenfahrspur, wo sie mit dem entgegenkommenden BMW eines 30-Jährigen kollidierte. Der BMW-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 70 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete am Montag gegen 17 Uhr an der Einmündung Stöckenhofer Straße / Karl-Georg-Pfleiderer-Straße die Vorfahrt eines 60-jährigen Radfahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Montag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Brückenstraße einen geparkten Ford und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Unfall auf der Bundesstraße

Eine 53 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Montag gegen 16:20 Uhr an der Anschlussstelle Plüderhausen auf die B29 in Richtung Aalen auffahren. Als sie von der Auffahrt auf die rechte Fahrspur der B29 wechseln wollte, übersah sie den Lkw eines 60-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Fellbach: Auto beschädigt

Zwischen Samstagabend und Montagnachmittag wurde in der Kappelbergstraße auf dem Parkplatz "Alte Kelter" ein geparkter Kia zerkratzt. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Ein 23-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Montag gegen 15:15 Uhr die B14 in Richtung Waiblingen. Im Kappelbergtunnel bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 45-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Beide Fahrer sowie ein siebenjähriges Kind im VW wurden leicht verletzt.

Fellbach: Container mit Farbe beschmiert

Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag wurde ein Container, der in der Täschenstraße auf einem Parkplatz hinter einem dortigen Restaurant aufgestellt ist, mit Farbe beschmiert. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal: Hecke durch brennendes Wahlplakat beschädigt

In der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr wurde in der Schloßstraße ein Wahlplakat in Brand gesteckt. Dieses fiel anschließend in eine darunter liegende Hecke, die hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Murrhardt: Unfallflucht durch Radfahrer

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am Montag gegen 14 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Murr-Arkaden in der Fritz-Schweizer-Straße einen geparkten Suzuki und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Suzuki wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Radfahrer nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

