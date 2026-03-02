Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht

Aalen (ots)

Ein bislang unbekannter Sattelzuglenker befuhr am Montagmorgen gegen 06:40 Uhr die rechte Fahrspur der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen (Rastanlage Ellwanger Berge) geriet er zu weit nach links und touchierte einen Audi, der in diesem Moment den LKW überholen wollte. Auf Grund dessen geriet der 27-jährige Audi-Fahrer nach links in die Leitplanke. Der LKW-Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um eine Sattelzugmaschine mit einem weißen Planenauflieger gehandelt haben. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

