Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Taxifahrer verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: E-Bike Fahrer übersehen

Ein 72-jähriger VW-Fahrer befuhr am Samstag, gegen 14 Uhr, den Kirchhofweg in Richtung Kocherstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 68-jährigen E-Bike Fahrers, welcher die Kocherstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Aalen: Kollision an Ampel

Am Samstag musste ein 40-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug an einer Ampel in der Wilhelmstraße anhalten. Da er die Ampel nicht richtig sehen konnte, setzte er seinen VW zurück und kollidierte in der Folge mit einem hinter ihm wartenden Audi eines 57-Jährigen. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 24.02.26, 16 Uhr und Samstag, 14 Uhr, beschädigte ein unbekannter PKW-Fahrer in der Straße An der Mauer einen dort geparkten Opel einer 48-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Taxifahrer verletzt

Am Sonntag gegen 1:15 Uhr setzte ein 48-jähriger Taxifahrer einen Fahrgast in der Wetzgauer Straße ab. Nachdem der Fahrgast den Fahrpreis nicht bezahlen konnte, wollte er zunächst flüchten. Dem Taxifahrer gelang es das Handy des Fahrgastes zu greifen und diesen aufzufordern bei der nahegelegenen Bank entsprechend Geld abzuheben. Der Fahrgast kehrte kurze Zeit darauf zum Taxi zurück und übergab den zu zahlenden Betrag. Nachdem er wieder im Besitz seines Handys war, beleidigte er den Taxifahrer und sprühte Reizgas in das Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Bruckertalstraße.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

