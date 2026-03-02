Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstähle

Aalen (ots)

Rosengarten: Unfall mit Traktor

Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 67-jähriger Traktorfahrer die Mühlstraße und wollte nach links auf die K2597 einfahren. Dabei übersah er einen 49-jährigen Mazda-Fahrer welcher bereits auf der K2597 in Richtung Steinbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Gaildorf: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Smart-Fahrer die Karlstraße von Unterrot kommend. An einer Einmündung wollte er nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 28-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der 28-Jährige und seine 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 54-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Am Freitag gegen 1:30 Uhr wurde in der Kalkäckerstraße in einer Tiefgarage die Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und anschließend ein darin befindlicher Geldbeutel mit Bargeld sowie mehreren ausweisenden Dokumenten entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss darauf wurde eine Bankkarte für Abbuchungen an einem Automaten mit einer Höhe von über 80 Euro verwendet. Personen, welche den Diebstahl wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Pkw vs. Fußgänger

Auf der K2654 überquerte am Freitag gegen 14:30 Uhr ein 80-jähriger Fußgänger die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 62-jährige VW-Fahrerin musste aufgrund des Fußgängers ausweichen und stark abbremsen. Durch den Bremsvorgang kam es zur Berührung zwischen dem Fußgänger und der rechten Fahrzeugseite des VW, wodurch der Fußgänger leicht verletzt wurde.

Crailsheim: Diebstahl von Kraftstoff

An der A6 auf dem Parkplatz Reußenberg in Fahrtrichtung Heilbronn wurde zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 3 Uhr, der Tankdeckel einer geparkten Sattelzugmaschine der Marke Mercedes gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden aus dem Tank rund 300 Liter Kraftstoff mit einem Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf rund hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kirchberg unter der 07904 94260 zu melden.

Mainhardt: Unfall im Gegenverkehr

Am Samstagmittag gegen 13:20 Uhr kam eine 76-jährige Toyota-Fahrerin auf der B14 nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, als sie von Schwäbisch Hall in Fahrtrichtung Mainhardt fuhr. Dabei kollidierte er mit einer entgegenkommenden 52-jährigen VW-Fahrerin. Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell