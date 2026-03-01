PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 01.03.2026

Aalen (ots)

Aalen: Unfall mit zwei Pkw

Am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr kam es an der Kreuzung Wilhelmstraße / Eisenschmelz zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 40-jähriger VW Golf fuhr an einer Ampel rückwärts, um diese besser sehen zu können. Dabei fuhr er gegen den Audi Q5 eines 57-Jährigen. Niemand wurde verletzt. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro, am Audi von ca. 2.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Am Samstagvormittag gegen 10:15 Uhr kam es im Schloßbühlweg beim Rangieren zu einem Unfall. Eine 65-jährige Mercedes-Fahrerin touchierte den geparkten Nissan eines 65-Jährigen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 14:33

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfall mit verletzter Person Am Freitag gegen 22:55 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die Gaildorfer Straße von Onolzheim in Richtung Innenstadt. In einer langen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, Überfuhr den Gehweg, prallte seitlich gegen eine Mauer und einen Mast, streifte zwei parkende Pkw und kam schließlich zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Insgesamt ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 12:50

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch

    Aalen (ots) - Backnang: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer Am Freitag gegen 14:40 Uhr kam es in der Annonay-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Ford-Fahrer hielt an um seinen 15-jährigen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Dieser öffnete die Beifahrertüre ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 40-jähriger Fahrradfahrer konnte nicht mehr reagieren und kollidierte mit der Türe. Er stürzte und verletzte sich ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 10:30

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Brand, Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin Am Freitag gegen 13:15 Uhr befuhr eine 46-jäjhrige mit ihrem Pedelec den Gehweg in der Ulmer Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein 40-jähriger Seat-Fahrer bog von der Fahrbahn in eine Einfahrt ein. Im Bereich der Einfahrt musste der Seat-Fahrer verkehrsbedingt halten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren