POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 01.03.2026
Aalen (ots)
Aalen: Unfall mit zwei Pkw
Am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr kam es an der Kreuzung Wilhelmstraße / Eisenschmelz zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 40-jähriger VW Golf fuhr an einer Ampel rückwärts, um diese besser sehen zu können. Dabei fuhr er gegen den Audi Q5 eines 57-Jährigen. Niemand wurde verletzt. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro, am Audi von ca. 2.000 Euro.
Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren
Am Samstagvormittag gegen 10:15 Uhr kam es im Schloßbühlweg beim Rangieren zu einem Unfall. Eine 65-jährige Mercedes-Fahrerin touchierte den geparkten Nissan eines 65-Jährigen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
