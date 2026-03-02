Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten angegriffen - Einbrüche - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang-Waldrems: Betrunkene Frau attackiert Polizisten

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr verständigten Anwohner der Elbestraße die Polizei, da es zu Streitigkeiten mit einer betrunkenen Bewohnerin kam, die sich aggressiv verhielt. Auch als die Polizisten vor Ort eintrafen, ließ die Frau sich nicht beruhigen. Als sie aufgrund ihres Verhaltens und ihrer starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete sie erheblichen Widerstand gegen die Polizisten und beleidigte diese zudem fortlaufend. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Die Frau wurde in die Gewahrsamszelle beim Polizeirevier eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Einbruch in Shisha-Bar

Am Samstag zwischen 2 Uhr und 10:40 Uhr wurde in der Stuttgarter Straße in eine Shisha-Bar eingebrochen. Im Inneren der Bar wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt, die Höhe des Diebesgutes ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Berglen-Oppelsbohm: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Samstag zwischen 4:30 Uhr und 14:55 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Millöckerstraße einzubrechen. Den Einbrechern gelang es nicht, die Wohnungstüre aufzubrechen, allerdings verursachten sie beim Einbruchsversuch rund 7000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 63 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Samstag gegen 15:20 Uhr die Straße Kelterwiesen und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab. Anschließend fuhr er ca. 200 Meter ein abschüssiges Wiesengrundstück entlang und kollidierte mit einer Scheune, wo er zum Stehen kam. Der Autofahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt.

Leutenbach: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der B14 gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf der B14 ereignet hat. Eine 47 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Backnang. Etwa einen Kilometer nach dem Leutenbachtunnel übersah sie den vor ihr fahrenden Toyota eines 80 Jahre alten Autofahrers und fuhr auf diesen auf. Beide Autofahrer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Winnenden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell