PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 01.03.2026

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall ohne Verletzte

Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 28-Jähriger fuhr dabei mit seinem Renault Clio auf einen Audi A1 auf. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Fellbach: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch

Bereits am Freitagabend kam es zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in der Grabenstraße. Unbekannte Täter versuchten eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Mögliche Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711-57720 zu melden.

Fellbach: Unfall mit zwei Pkw

Am Samstagnachmittag kam es in der Canstatter Straße gegen 14:58 Uhr bei einem Spurwechsel zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Dabei übersah eine 21- jährige Seat-Fahrerin eine 80-jährige Hyundai-Fahrerin. Beide blieben unverletzt. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Beim Hyundai beläuft er sich auf ca. 3.000 Euro.

Berglen-Oppelsbohm: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Unbekannte Täter versuchten am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Millöckerstraße einzubrechen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln misslang. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro an der Tür. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195-6940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 08:45

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 01.03.2026

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall mit zwei Pkw Am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr kam es an der Kreuzung Wilhelmstraße / Eisenschmelz zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 40-jähriger VW Golf fuhr an einer Ampel rückwärts, um diese besser sehen zu können. Dabei fuhr er gegen den Audi Q5 eines 57-Jährigen. Niemand wurde verletzt. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro, am Audi von ca. 2.000 Euro. Schwäbisch ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 14:33

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfall mit verletzter Person Am Freitag gegen 22:55 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die Gaildorfer Straße von Onolzheim in Richtung Innenstadt. In einer langen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, Überfuhr den Gehweg, prallte seitlich gegen eine Mauer und einen Mast, streifte zwei parkende Pkw und kam schließlich zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Insgesamt ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 12:50

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch

    Aalen (ots) - Backnang: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer Am Freitag gegen 14:40 Uhr kam es in der Annonay-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Ford-Fahrer hielt an um seinen 15-jährigen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Dieser öffnete die Beifahrertüre ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 40-jähriger Fahrradfahrer konnte nicht mehr reagieren und kollidierte mit der Türe. Er stürzte und verletzte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren