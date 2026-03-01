Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 01.03.2026

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall ohne Verletzte

Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 28-Jähriger fuhr dabei mit seinem Renault Clio auf einen Audi A1 auf. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Fellbach: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch

Bereits am Freitagabend kam es zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in der Grabenstraße. Unbekannte Täter versuchten eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Mögliche Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711-57720 zu melden.

Fellbach: Unfall mit zwei Pkw

Am Samstagnachmittag kam es in der Canstatter Straße gegen 14:58 Uhr bei einem Spurwechsel zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Dabei übersah eine 21- jährige Seat-Fahrerin eine 80-jährige Hyundai-Fahrerin. Beide blieben unverletzt. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Beim Hyundai beläuft er sich auf ca. 3.000 Euro.

Berglen-Oppelsbohm: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Unbekannte Täter versuchten am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Millöckerstraße einzubrechen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln misslang. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro an der Tür. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195-6940 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen