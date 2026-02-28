Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 22:55 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die Gaildorfer Straße von Onolzheim in Richtung Innenstadt. In einer langen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, Überfuhr den Gehweg, prallte seitlich gegen eine Mauer und einen Mast, streifte zwei parkende Pkw und kam schließlich zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro. Ursache dürfte die starke Alkoholisierung des Fahrers gewesen sein. Dieser hatte über 2 Promille.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 05:40 Uhr kam es an der Kreuzung Aschenhausweg / Dr.-Max-Bühler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Ford-Fahrer fuhr auf dem Aschenhausweg in Richtung Michelfeld bei gelb über die Ampel und kollidierte auf der Kreuzung mit einer 50-jährigen Citroen-Fahrerin, die aus der Dr.-Max-Bühler-Straße kam und bereits grün hatte. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

