Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall
Untermünkheim: Unfall mit verstorbener Person auf der BAB 6

Aalen (ots)

Am Samstag gegen 03:45 Uhr kam es auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer kam ca. 500 Meter vor der Anschlussstelle Schwäbisch Hall zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dann von rechts gegen den, auf dem rechten Streifen fahrenden, Lastzug eines 63-Jährigen und blieb in der Folge auf dem Standstreifen stehen. Der Peugeot-Fahrer wurde durch Rettungskräfte leblos im Fahrzeug aufgefunden. Trotz einer eingeleiteten Reanimation verstarb er am Unfallort. Seine 55-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Ersten Ermittlungen nach verstarb der 54-Jährige nicht aufgrund des Unfalls sonder aufgrund einer medizinischen Ursache. Vielmehr war der Unfall Folge der medizinischen Notlage. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte auf dem Standstreifen, sodass keine Sperrung der Autobahn notwendig wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

