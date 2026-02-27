PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: LKW-Ladung entwendet

Aalen (ots)

Ilshofen/Großallmerspann: Planenschlitzer entwenden Ladung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag parkte ein 40-jähriger LKW-Fahrer seinen Sattelzug auf einem Parkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße. Während der Fahrer schlief, schlitzen unbekannte Täter die Plane des Aufliegers auf und entwendeten die komplette Ladung, bestehend aus ca. 9 Tonnen Staubsaugern der Marke Kärcher. Der Diebstahl wurde erst am Morgen bemerkt. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beläuft sich auf etwa 65.000 Euro. Der Polizeiposten Ilshofen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07904 940010.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

