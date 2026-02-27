POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: LKW-Ladung entwendet
Aalen (ots)
Ilshofen/Großallmerspann: Planenschlitzer entwenden Ladung
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag parkte ein 40-jähriger LKW-Fahrer seinen Sattelzug auf einem Parkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße. Während der Fahrer schlief, schlitzen unbekannte Täter die Plane des Aufliegers auf und entwendeten die komplette Ladung, bestehend aus ca. 9 Tonnen Staubsaugern der Marke Kärcher. Der Diebstahl wurde erst am Morgen bemerkt. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beläuft sich auf etwa 65.000 Euro. Der Polizeiposten Ilshofen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07904 940010.
