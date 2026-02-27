Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Aluschrott gestohlen

Aalen (ots)

Zwischen Freitag (20.02.2026) und Freitag (27.02.2026) wurden von einem Firmengelände in der Karlstraße ca. 400 kg Aluschrott, bestehend u.a. aus ausgedienten Jalousien und Rollläden in einer Länge von bis zu drei Metern, gestohlen. Aufgrund der Größe und des Gewichts des entwendeten Aluschrotts ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07192 5313 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell