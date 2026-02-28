PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Freitag gegen 14:40 Uhr kam es in der Annonay-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Ford-Fahrer hielt an um seinen 15-jährigen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Dieser öffnete die Beifahrertüre ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 40-jähriger Fahrradfahrer konnte nicht mehr reagieren und kollidierte mit der Türe. Er stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Schachschaden in Höhe von ca. 450 Euro.

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag gegen 22:15 Uhr kam ein Verantwortlicher zu einem Einfamilienhaus in der Fellbacher Straße. Beim Betreten des Hauses bemerkte er zwei maskierte Personen, die sofort über eine Terrasse in Richtung Friedhof zu fuß flüchteten. Die Polizei leitete eine Fahndung mit starken Kräften unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers ein. Die Fahndung blieb jedoch vorerst erfolglos. Die Täter hatten zuvor versucht über einen Balkon einzubrechen, als dies misslang drangen sie über eine Terrassentüre ein und durchsuchten das Gebäude. Die Ermittlungen zum Diebesgut und Sachschaden dauern an. Diese führt das Polizeirevier Fellbach. Zeugen werden um Meldung unter 0711 57720 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

