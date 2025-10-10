Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung++Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien++Abgelaufene Hauptuntersuchung++Unfall mit Baum++

Weener - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 25.09.2025 bis zum 29.09.2025 wurde in Weener an der Burgstraße/Le Pieux Weg eine Sitzbank beschädigt, indem diese komplett von der Unterkonstruktion abgebrochen wurde. Die Polizei Weener bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die Dienststelle zu kontaktieren.

Leer - Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien

Am 10.10.2025 wurde der Dienststelle Leer gegen 01:34 Uhr fernmündlich mitgeteilt, dass es an der Augustenstraße im Bereich der Stadtringüberführung zu Farbschmierereien durch eine unbekannte männliche Person käme. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Entdeckung durch einen Zeugen mit einem Fahrrad in Richtung Ringstraße. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei Leer überprüften die umliegenden Bereiche, konnten den Tatverdächtigen jedoch nicht mehr antreffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Moormerland - Abgelaufene Hauptuntersuchung

Am 09.10.2025 stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Leer auf der Friesenstraße gegen 21:16 Uhr einen Pkw Opel fest, dessen Hauptuntersuchung bereits im August 2024 abgelaufen war. Für den 25-jährigen Betroffenen hat das einige Konsequenzen. Neben einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg, muss er nun auch umgehend eine erweiterte Hauptuntersuchung durchführen lassen, die einiges mehr kostet, als die ursprüngliche Untersuchung. Zudem kann es im Falle eines Unfalles erheblich Probleme mit der Kfz-Versicherung geben, wenn festgestellt wird, dass technische Unzulänglichkeiten des Fahrzeuges mit dem Unfall im Zusammenhang stehen. Daher wird empfohlen, die Hauptuntersuchungsfristen für Fahrzeuge einzuhalten.

Hesel - Unfall mit Baum

Am 09.10.2025 kam es gegen 13:10 Uhr auf der Stikelkamper Straße zu einem Unfall, als ein alleinbeteiligter 18-jähriger Mann aus der Gemeinde Hesel in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Durch den Zusammenstoß kippte der Baum auf die Fahrbahn und blockierte diese. Der junge Mann blieb augenscheinlich unverletzt, jedoch war sein Pkw nicht mehr fahrbereit. Der Baum wurde durch die zeitnah eingesetzte Feuerwehr entfernt und das Fahrzeug wurden von einem Fachunternehmen abgeschleppt.

