Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Brand, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am Freitag gegen 13:15 Uhr befuhr eine 46-jäjhrige mit ihrem Pedelec den Gehweg in der Ulmer Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein 40-jähriger Seat-Fahrer bog von der Fahrbahn in eine Einfahrt ein. Im Bereich der Einfahrt musste der Seat-Fahrer verkehrsbedingt halten. Die Fahrradfahrerin stieß gegen die Fahrerseite des stehenden Pkw. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Die Höhe des Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Aalen: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 15:00 Uhr befuhr eine 41-jährige Nissan-Fahrerin die Wellandstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei wollte sie die Spur wechseln und übersah dabei eine neben ihr fahrende 54-jährige Mazda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro entstand.

Ellwangen-Rindelbach: Garagenbrand

Am Freitag gegen 16:38 Uhr wurde der Brand einer Garage an einem Wohnhaus in der Straße "Im Jagsttal 26" gemeldet. Vor Ort konnte der Brand durch die Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden, bevor dieser auf das Wohnhaus übergriff. Der Sachschaden belief sich auf ca. 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Ellwangen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 20:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mazda-Fahrer parkte rückwärts ein und übersah hierbei eine 24-Jährige auf einem Elektrokleinstfahrzeug. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Im Am Freitag zwischen 17:00 Und 19:15 Uhr parkte ein beiger VW Taigo vor einer Garage im Hauberweg. In diesem Zeitraum wurde der Pkw rundherum zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht nach Zeugen und bittet diese um Meldung unter 07171 3580.

