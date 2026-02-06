PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (5. Februar) stiegen Einbrecher in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Hermesdorf ein. Die Unbekannten beschädigten ein Fenster, konnten durch das entstandene Loch den Fensterhebel erreichen und das Fenster öffnen. Aus der Kasse stahlen sie die Schublade mit Wechselgeld. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 09:00

    POL-GM: Safer Internet Day 2026 - Infostand der Polizei in der Kaiserstraße

    Oberbergischer Kreis (ots) - Am Dienstag (10. Februar 2026) findet der jährliche "Safer Internet Day" statt. Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis beteiligt sich mit einem Infostand an dem Aktionstag. Von 10 bis 16 Uhr können Bürgerinnen und Bürger am Infostand in der Fußgängerzone in der Gummersbacher Innenstadt (bei der alten Vogtei) vorbeischauen und ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:50

    POL-GM: Schulbus prallt gegen geparkten Pkw

    Lindlar (ots) - Am Donnerstagvormittag (5. Februar) kam es auf der Anton-Esser-Straße in Lindlar zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war. Die 65-jährige Fahrerin eines mit drei Schulkindern (6, 8 und 10 Jahre) besetzten Kleinbusses war auf der Anton-Esser-Straße in Richtung Sülztalstraße unterwegs, als sie gegen 11:30 Uhr mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Sowohl die ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:05

    POL-GM: Mehrere Kleintransporter in Loope aufgebrochen

    Engelskirchen (ots) - Auf Werkzeug hatten es Kriminelle in der Nacht von Dienstag (3. Februar) auf Mittwoch in Engelskirchen-Loope abgesehen. Im Quellenweg und in der Straße "Hintersteimel" schlugen sie die Heckscheibe eines VW Caddy und eines Ford Transit ein und stahlen einen Werkzeugkoffer sowie einen Akkuschrauber, ein Akkuradio und einen Akkuschlagschrauber des Herstellers Bosch. Das Schloss zur Hecktür eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren