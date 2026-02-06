Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (5. Februar) stiegen Einbrecher in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Hermesdorf ein. Die Unbekannten beschädigten ein Fenster, konnten durch das entstandene Loch den Fensterhebel erreichen und das Fenster öffnen. Aus der Kasse stahlen sie die Schublade mit Wechselgeld. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

