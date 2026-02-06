PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Safer Internet Day 2026 - Infostand der Polizei in der Kaiserstraße

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Dienstag (10. Februar 2026) findet der jährliche "Safer Internet Day" statt. Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis beteiligt sich mit einem Infostand an dem Aktionstag. Von 10 bis 16 Uhr können Bürgerinnen und Bürger am Infostand in der Fußgängerzone in der Gummersbacher Innenstadt (bei der alten Vogtei) vorbeischauen und sich rund um das Thema Internetsicherheit informieren.

"KI and me. In künstlicher Beziehung" lautet das Motto in diesem Jahr. Mit dem Motto stellt der Safer Internet Day 2026 die Frage in den Mittelpunkt, wie sich die zunehmende Nutzung von KI-Begleitern auf unser Miteinander und vor allem auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Es geht darum, einen gesunden und kritischen Umgang mit KI-Begleitern zu finden.

Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein sichereres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Februarwoche statt und setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos "Together for a better internet". In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert. Weitere Informationen gibt es unter https://www.klicksafe.de/sid

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

