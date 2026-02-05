PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Kleintransporter in Loope aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Auf Werkzeug hatten es Kriminelle in der Nacht von Dienstag (3. Februar) auf Mittwoch in Engelskirchen-Loope abgesehen. Im Quellenweg und in der Straße "Hintersteimel" schlugen sie die Heckscheibe eines VW Caddy und eines Ford Transit ein und stahlen einen Werkzeugkoffer sowie einen Akkuschrauber, ein Akkuradio und einen Akkuschlagschrauber des Herstellers Bosch. Das Schloss zur Hecktür eines Sprinters und eines Opel Movano manipulierten sie im Lerchenweg und im Amselweg und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Die Kriminellen erbeuteten diverses Werkzeug der Hersteller Bosch und Makita und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 09:03

    POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wiehl (ots) - In der Eckenhagener Straße, in der Nähe des Bachweg, sind Unbekannte zwischen dem 28. Januar und dem 3. Februar eingebrochen. Sie durchwühlten das gesamte Haus und entkamen mit einem Apple MacBook. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:00

    POL-GM: Jugendliche in Waldbröl ausgeraubt

    Waldbröl (ots) - Am Samstag (31. Januar) waren ein 16-Jähriger aus Waldbröl und ein 13-Jähriger aus Ruppichteroth auf dem Promenadenweg unterwegs. Gegen 18:30 Uhr wurden sie von einer siebenköpfigen Personengruppe aufgehalten, mit einem Teleskopschlagstock bedroht und in den Magen geschlagen. Anschließend entnahmen die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld aus den Geldbörsen der beiden Minderjährigen. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren