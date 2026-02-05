Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Kleintransporter in Loope aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Auf Werkzeug hatten es Kriminelle in der Nacht von Dienstag (3. Februar) auf Mittwoch in Engelskirchen-Loope abgesehen. Im Quellenweg und in der Straße "Hintersteimel" schlugen sie die Heckscheibe eines VW Caddy und eines Ford Transit ein und stahlen einen Werkzeugkoffer sowie einen Akkuschrauber, ein Akkuradio und einen Akkuschlagschrauber des Herstellers Bosch. Das Schloss zur Hecktür eines Sprinters und eines Opel Movano manipulierten sie im Lerchenweg und im Amselweg und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Die Kriminellen erbeuteten diverses Werkzeug der Hersteller Bosch und Makita und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

