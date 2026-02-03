Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Kundenberater waren unterwegs: Frau wurde bestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Nidderau (ots)

(lei) Im Stadtteil Heldenbergen waren am Montag offenbar Trickdiebe unterwegs. Zwei Bewohnerinnen der Straße "Am Steinweg" hatten sie sich dabei als Opfer ausgesucht, weswegen die Polizei nun um Hinweise zu zwei unbekannten Männern bittet.

Zunächst hatten die beiden gegen 15 Uhr bei einer Frau geklingelt und sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben. Die beiden Männer trugen Jacken mit entsprechendem Firmenaufdruck sowie Mitarbeiterausweise und gaben an, künftige Kabelarbeiten prüfen und über einen neuen Vertrag sprechen zu wollen. Unter diesem Vorwand gelangten sie in die Wohnung, wo einer der Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte und sie zur Vorlage ihres Personalausweises sowie ihrer Bankkarten aufforderte, während der zweite Mann durch die Wohnung ging. Nach dem Ausfüllen und Unterzeichnen eines Formulars verabschiedeten sich die Unbekannten wieder. Erst später kamen der Frau Zweifel an der Echtheit der angeblichen Kundenberater, weshalb sie ihre Bankkarte vorsorglich sperrte und die Polizei verständigte. Ein Diebstahl konnte in diesem Fall nicht festgestellt werden. Die beiden Hochdeutsch sprechenden Unbekannten waren zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, hatten kurze schwarze Haare und waren jeweils mit einer Jacke bekleidet. Die Mitarbeiterausweise trugen sie um den Hals.

Später, gegen 19.10 Uhr, suchten offenbar dieselben Täter eine Frau in direkter Nachbarschaft auf und erlangten unter der gleichen Masche Zutritt in deren Wohnung. Auch hier verwickelten sie die Frau in eine Art Verkaufsgespräch und entwendeten in einem günstigen Moment ihren Geldbeutel, in dem sich unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Danach verließ das Duo die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Weitere Hinweise zu ihnen nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell