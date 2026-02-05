PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schulbus prallt gegen geparkten Pkw

Lindlar (ots)

Am Donnerstagvormittag (5. Februar) kam es auf der Anton-Esser-Straße in Lindlar zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war. Die 65-jährige Fahrerin eines mit drei Schulkindern (6, 8 und 10 Jahre) besetzten Kleinbusses war auf der Anton-Esser-Straße in Richtung Sülztalstraße unterwegs, als sie gegen 11:30 Uhr mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Sowohl die 65-jährige Gummersbacherin als auch die drei Kinder aus Lindlar hatten Glück im Unglück - sie überstanden das Unfallgeschehen unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Kleinbus wurde abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:05

    POL-GM: Mehrere Kleintransporter in Loope aufgebrochen

    Engelskirchen (ots) - Auf Werkzeug hatten es Kriminelle in der Nacht von Dienstag (3. Februar) auf Mittwoch in Engelskirchen-Loope abgesehen. Im Quellenweg und in der Straße "Hintersteimel" schlugen sie die Heckscheibe eines VW Caddy und eines Ford Transit ein und stahlen einen Werkzeugkoffer sowie einen Akkuschrauber, ein Akkuradio und einen Akkuschlagschrauber des Herstellers Bosch. Das Schloss zur Hecktür eines ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:03

    POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wiehl (ots) - In der Eckenhagener Straße, in der Nähe des Bachweg, sind Unbekannte zwischen dem 28. Januar und dem 3. Februar eingebrochen. Sie durchwühlten das gesamte Haus und entkamen mit einem Apple MacBook. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren