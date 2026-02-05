Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schulbus prallt gegen geparkten Pkw

Lindlar (ots)

Am Donnerstagvormittag (5. Februar) kam es auf der Anton-Esser-Straße in Lindlar zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war. Die 65-jährige Fahrerin eines mit drei Schulkindern (6, 8 und 10 Jahre) besetzten Kleinbusses war auf der Anton-Esser-Straße in Richtung Sülztalstraße unterwegs, als sie gegen 11:30 Uhr mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Sowohl die 65-jährige Gummersbacherin als auch die drei Kinder aus Lindlar hatten Glück im Unglück - sie überstanden das Unfallgeschehen unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Kleinbus wurde abgeschleppt.

