Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Wiehl (ots)
In der Eckenhagener Straße, in der Nähe des Bachweg, sind Unbekannte zwischen dem 28. Januar und dem 3. Februar eingebrochen. Sie durchwühlten das gesamte Haus und entkamen mit einem Apple MacBook. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell