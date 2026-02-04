POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldbröl (ots) - Am Samstag (31. Januar) waren ein 16-Jähriger aus Waldbröl und ein 13-Jähriger aus Ruppichteroth auf dem Promenadenweg unterwegs. Gegen 18:30 Uhr wurden sie von einer siebenköpfigen Personengruppe aufgehalten, mit einem Teleskopschlagstock bedroht und in den Magen geschlagen. Anschließend entnahmen die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld aus den Geldbörsen der beiden Minderjährigen. Beide ...

