POL-GM: Einbruch in Restaurant

Gummersbach (ots) - Am Montag (2. Februar) wollte eine Polizeistreife gegen 15:44 Uhr einen BMW X1 kontrollieren, der in Derschlag auf der Kölner Straße in Richtung Rebbelroth unterwegs war. Anstatt anzuhalten, missachtete der Fahrer die Anhaltesignale, beschleunigte sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter Richtung Rebbelroth. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wich er in Höhe des Hit-Marktes auf den ...

