Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Restaurant

Nümbrecht (ots)

Ein Restaurant in der Hauptstraße war in der Nacht von Sonntag (1. Februar) auf Montag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 22 Uhr und 8:30 Uhr hebelten die Kriminellen ein Fenster auf, öffneten gewaltsam eine Schublade und entkamen mit Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

