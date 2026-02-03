Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Restaurant
Nümbrecht (ots)
Ein Restaurant in der Hauptstraße war in der Nacht von Sonntag (1. Februar) auf Montag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 22 Uhr und 8:30 Uhr hebelten die Kriminellen ein Fenster auf, öffneten gewaltsam eine Schublade und entkamen mit Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell