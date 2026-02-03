Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte stehlen Baggerschaufeln
Bergneustadt (ots)
Kriminelle haben in der Zeit von Samstag (31. Januar) bis Montag zwei Baggerschaufeln von einer Baustelle in der Rudolf-Harbig-Straße gestohlen. Dabei handelt es sich um einen "Tieflöffel" und einen "Grabenraumlöffel". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
