Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Gummersbach (ots)

Am Montag (2. Februar) wollte eine Polizeistreife gegen 15:44 Uhr einen BMW X1 kontrollieren, der in Derschlag auf der Kölner Straße in Richtung Rebbelroth unterwegs war. Anstatt anzuhalten, missachtete der Fahrer die Anhaltesignale, beschleunigte sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter Richtung Rebbelroth. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wich er in Höhe des Hit-Marktes auf den Gehweg aus und fuhr weiter in Richtung Niederseßmar. In der Folge überfuhr der Flüchtende mehrere rote Ampeln, bevor die Verfolgung in Höhe der Einmündung Kölner Straße/Gummersbacher Straße endete. Da der Verdacht bestand, dass der 23-jährige Fahrer aus Gummersbach Drogen konsumiert hatte, musste er die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Das Auto wurde sichergestellt.

