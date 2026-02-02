Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mann mit Messer fragte Passanten nach Geld

Wipperfürth (ots)

Ein 39-Jähriger hat am Sonntagabend (1. Februar) einen 21-Jährigen und einen 20-jährigen Wipperfürther unter Vorhalt eines Messers nach Geld gefragt. Die beiden Wipperfürther befanden sich gegen 19:50 Uhr am Busbahnhof Wipperfürth und gingen Richtung Ostlandstraße, als der 39-Jährige auf sie zukam. Der 39-Jährige hielt ein Klappmesser vor sich, mit dem er herumfuchtelte, und fragte die Wipperfürther nach Geld. Als die Wipperfürther dies verneinten, entfernte sich der 39-Jährige. Polizisten trafen den 39-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, in der Marktstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Er musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben und seinen Rausch ausschlafen. Das Messer wurde sichergestellt.

